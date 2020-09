Podologen werden besonders schlecht entlohnt.

Quelle: Ronny Hartmann/dpa-tmn/dpa

In Berufen mit Fachkräftemangel verdienen die Beschäftigten oft nur unterdurchschnittlich. So liegt das Einkommen in mehreren Mangelberufen einige Hundert Euro unter dem mittleren Lohn der Fachkräfte, wie aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linken hervorgeht.



Das mittlere Einkommen für sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Fachkräfte lag demnach zuletzt bei 3.052 Euro brutto im Monat. Am wenigsten erhalten monatlich demnach Podologen (Fußpfleger) mit 1.826 Euro brutto.