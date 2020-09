Demonstranten hinter einer brennenden Barrikade in Barcelona.

Quelle: Germán Lama/Europa Press/dpa

In Barcelona haben erneut Tausende Befürworter der Unabhängigkeit protestiert. Rund 6.000 Menschen versammelten sich am späten Abend nach Schätzungen. Es war der sechste Protesttag in Serie, nachdem langjährige Haftstrafen für neun Führer der Unabhängigkeitsbewegung bekanntgegeben worden waren.



Mehrere Dutzend vermummte Demonstranten errichteten wieder brennende Barrikaden. Im Gegensatz zu den Abenden zuvor hielten sich die Unruhen am Samstag aber zunächst in Grenzen. Proteste gab es auch in San Sebastian und Madrid.