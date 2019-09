Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte (M).

Quelle: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat vor der Vertrauensabstimmung über die künftige Regierung eine "neue Ära der Reformen" in Aussicht gestellt. Zudem kündigte er eine weniger harte Migrationspolitik und einen kritischen, aber konstruktiven Dialog mit der EU an.



Conte erklärte vor dem Abgeordnetenhaus in Rom, es sei eine Einwanderungspolitik notwendig, die nicht mehr von einem "Notstand" ausgehe. Ein umstrittenes Sicherheitsdekret soll entschärft werden.