Nordsee-Fischer müssen mit niedrigeren Fangmengen auskommen.

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Deutsche Fischer dürfen nach einer Einigung zwischen den EU-Staaten im kommenden Jahr in der Nordsee deutlich weniger Hering fangen. Die zuständigen Minister einigten sich nach zweitägigen Verhandlungen am Morgen auf die Fangquoten für die Nordsee und den Atlantik für 2019.



Die erlaubte Heringsmenge reduziert sich für Deutschland um 40 Prozent auf rund 39.400 Tonnen. Beim Kabeljau ist ebenfalls ein deutliches Minus von 35 Prozent vorgesehen, beim Seelachs hingegen ein Plus von 16 Prozent.