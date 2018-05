Insgesamt spendeten die Deutschen in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 3,1 Milliarden Euro. Das ist ein leichtes Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Durchschnittlich geben Spender 32 Euro pro Spendenakt und damit so viel wie im Vorjahr. Rund 17 Millionen Menschen spendeten zwischen Januar bis September Geld an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das zwar 800.000 Menschen weniger, die Spendenhäufigkeit stieg jedoch von 5,5 auf 5,8 Spenden pro Spender.