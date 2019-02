Allerdings: Noch ist viel Geld im Staatssäckel, knapp 714 Milliarden Euro flossen 2018 in die Kassen von Bund und Ländern. "Da sind fünf Milliarden Euro weniger pro Jahr eher Peanuts", sagt Steuerexperte Lorenz Jarass, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule RheinMain.



Und trotz zurückgehender Steuereinnahmen will der Staat große Projekte schultern: Hohe Beträge fließen etwa in den Ausbau der kostenlosen Kinderbetreuung genauso wie in mehr Personal in der Kranken- und Altenpflege. Die derzeit diskutierte Grundrente ist ein weiteres Projekt, das viel Geld kosten dürfte. "Hinzu kommen die vielen Sondertöpfe wie etwa die Rückstellungen für die Flüchtlingshilfe", sagt Stefan Schneider, Chefökonom für das nationale Geschäft der Deutschen Bank. Das Fiskalgebaren des Bundeshaushalts könne man deshalb fast nicht mehr durchblicken. Schneider stuft die Aussagen des Bundesfinanzministers daher eher als interessengeleitet ein.