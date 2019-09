Salz- und Zuckerstreuer auf einem Bistro-Tisch. Archivbild

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Mit gezielten Investitionen in gesündere Ernährung könnten nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit Millionen Menschenleben gerettet werden. "Die Ernährung sollte ein Eckpfeiler unverzichtbarer Gesundheitsversorgung sein", sagte die stellvertretende WHO-Generaldirektorin Naoko Yamamoto.



So sollten Zucker- und Salzkonsum reduziert werden. Die Salzmenge pro Person und Tag auf unter fünf Gramm zu reduzieren, könne im Jahr 1,7 Millionen Menschenleben retten, so die WHO.