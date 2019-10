Darauf müsse die Bundesregierung reagieren, fordern sowohl Verbraucherzentrale als auch die Grünen. Letztere haben nun einen Gesetzesantrag in den Bundestag eingebracht, der am morgigen Freitag debattiert wird. Darin fordern sie unter anderem, bei der Grundsicherung eine Stromkostenpauschale einzuführen, die jährlich an die Entwicklung der Stromkosten angepasst wird. Unwahrscheinlich jedoch, dass dieser Antrag eine Mehrheit findet.