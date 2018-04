Der Boden entwickelt sich nur sehr langsam. Die Menge an Erde, die ein Starkregen in Minuten auswäscht, hat viele Jahrhunderte benötigt, um fruchtbarer Boden zu werden. 15.000 Jahre dauert es im Durchschnitt, bis ein Meter Boden entsteht. So muss der Landwirt mit hohem Zeit- und Kostenaufwand den Graben mit herbeigeholtem Bodenmaterial verfüllen. Nach Berechnungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist ein Bodenverlust von nur fünf Millimetern ein wirtschaftliches Desaster. Denn mit dem Verlust wertvoller Nährstoffe müssen große Mengen Düngemittel ausgebracht werden, um den Verlust auszugleichen. 800 Euro pro Hektar kostet es, damit der zerstörte Ackerboden wieder nutzbar und fruchtbar wird.