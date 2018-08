Lokaljournalismus - Typical Quelle: dpa

In jedem Beruf fallen zeitaufwendige Arbeiten an, die keiner so recht mag. Wer in immer dünner besetzten Lokalredaktionen Sportmeldungen und Wetterberichte in die Tastatur geklopft hat, wünscht sich eine Maschine, die diese Arbeit für ihn erledigt. Die gibt es nun in Form der "Natural Language Generation".