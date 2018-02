Da wird es kompliziert. Denn während für Autos in der kalten Jahreszeit Ausnahmeregelungen gelten, kennen Messstationen an den Hauptverkehrsachsen der Städte solche Thermofenster nicht. In geradezu regelmäßiger Folge messen sie daher seit Jahren an kalten Tagen höhere Stickstoffdioxid-Werte, bei vergleichbarem Verkehrsaufkommen. Die gemessenen Werte sind aber, Achtung, Immissionen und die haben rechtlich mit den Emissionen, also dem, was die Autos ausstoßen, nichts zu tun. Und: Immissions-Werte sind Sache der EU, die vom Bundesumweltministerium umgesetzt und vom Umweltbundesamt und den örtlichen Umweltämtern überwacht werden. Auch hier ist hier rein rechtlich alles in Ordnung.