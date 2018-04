Amelie ist so stolz, nächstes Jahr mit ihren Freundinnen in die Schule zu gehen. Doch in der Familie kommt keine echte Vorfreude auf. Die Eltern sind besorgt, zu Hause gibt es kaum ein anderes Thema. Das Schulamt ordnet Amelie einer Grundschule zu, die in der Nähe liegt, aber keinen guten Ruf hat. Nur wenig weiter entfernt liegt eine "gute Schule", in die Amelies Freunde gehen werden. Die Familie sucht jetzt Rat bei einem Anwalt, wie Amelie doch noch einen Platz in der gewünschten Grundschule ergattern kann.