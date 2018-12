Eine gewaltige Paketlawine rollt zurzeit durch deutsche Städte und Gemeinden. Geschätzte 330 Millionen Sendungen verschickt der Online-Handel in diesem Jahr zur Weihnachtszeit an seine Kunden - rund 30 Millionen mehr als 2017. Der Bundesverband Paket- und Expresslogistik rechnet damit, dass in Spitzenzeiten pro Tag mehr als 18 Millionen Päckchen und Pakete ausgeliefert werden müssen.



Um Engpässe bei der Zustellung zu vermeiden, haben die Paketdienstleister für die Zeit vor Weihnachten Personal und Fahrzeugbestand massiv aufgestockt. So würden im November und Dezember rund 25.000 zusätzliche Zusteller beschäftigt, sagt der BIEK. Die Dienstleister fühlen sich gut gerüstet. Ein Paketchaos werde es nicht geben, versprechen sie. Jedes Paket komme vor dem Fest der Feste an, sofern die Bestellung rechtzeitig aufgegeben wurde.