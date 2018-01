In vielen Gegenden des osteuropäischen Landes gibt es noch landwirtschaftliche Strukturen wie in Deutschland vor 60 Jahren. Für die Insekten ein Paradies, auch die Vogelvielfalt ist hier größer. Für einige Wissenschaftler ist diese gelebte Vergangenheit ein Vorbild für eine insektenreiche Zukunft. Aber wohl keine realistische Zukunft, jedenfalls nicht, wenn es nach der EU geht. Hier sieht man eher die Länder Zentraleuropas als Vorbilder. In Rumänien sind die Landwirte dadurch gespalten: Höhere Erträge oder mehr Umweltschutz? Was wird in Zukunft den höheren Stellenwert haben? Die Antwort scheint programmiert, aber noch hat das Land alle Chancen.