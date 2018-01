Genau das beunruhigt viele potentielle Kunden. Was passiert dabei mit den Kundendaten? Wie lange werden sie gespeichert? Wer bekommt sie in die Hände? Immerhin sind es Bewegungsprofile und Details über Vorlieben in den eigenen vier Wänden. Kommen noch Internetanfragen dazu, entsteht so ein umfangreiches und höchst privates Profil der Nutzer. "Das wird zurzeit im Wesentlichen für gezielte Werbung verwendet", sagt Ulrike Kuhlmann - Redakteurin mit Schwerpunkt Vernetzung und Unterhaltungselektronik bei der Computerzeitschrift c’t. "Wenn ich etwa Geschirrspüler suche oder sie sprachgesteuert benutze, dann kann es sein dass ich bei meiner nächsten Google Suche Anzeigen für Geschirrspüler bekomme, weil ich mich ja dafür interessiert habe."