David Gauke, Justizminister von Großbritannien. Archivbild

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Der britische Justizminister David Gauke will zurücktreten, wenn der frühere Außenminister Boris Johnson Premierminister wird. Sollte Johnson wie erwartet gewinnen, werde er sein Amt niederlegen, sagte Gauke der "Sunday Times". Der von Johnson in Erwägung gezogene harte Brexit würde aus seiner Sicht eine "Demütigung" für sein Land bedeuten.



Das Ergebnis der Urabstimmung der britischen Konservativen wird am Dienstag erwartet. Der Sieger wird automatisch neuer Regierungschef.