Er ist 40 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Eritrea, lebte aber seit 2006 in der Schweiz. Kurz nach der Tat wird über die psychische Verfassung des Mannes spekuliert, seine Herkunft in Sozialen Medien instrumentalisiert, über Bahnsteigtüren diskutiert und vieles mehr. Was kaum Erwähnung findet: die Opfer dieser Tat. Für sie ist seitdem nichts mehr so, wie es vorher war.