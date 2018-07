"Kindheitserinnerungen und Nostalgie seien häufig Gründe, warum jemand ein inzwischen ungebräuchliches Wort weiterbenutzt - oder weil er bedauert, dass es kaum noch zu hören ist, sagt auch Wich-Reif. Beim Ausruf "Sapperlot!" denkt so mancher vielleicht an den "Räuber Hotzenplotz", beim heute höchstens noch in der Gastronomie zu hörenden "Fräulein" fällt Erich-Kästner-Fans vielleicht das Kindermädchen "Fräulein Andacht" aus "Pünktchen und Anton" ein. Allerdings: "Die Wörter sind ja nicht wirklich weg, sondern existieren in alten Texten durchaus weiter", betont Wich-Reif.