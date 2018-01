So weit liegen die beiden nicht auseinander. Der Unterschied: Schulz kann mehr fordern, umsetzen muss er es ja erst einmal nicht. Merkel weiß, was am Verhandlungstisch geht - und was eben nicht. Beispiel Türkei. Wenn Schulz Bundeskanzler wäre, will er die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen. Das will Merkel irgendwie auch, denn sie war ja noch nie dafür, aber, so einfach, darauf verweist sie spitz, ist das nun auch wieder nicht: "Dafür braucht man in Europa eine Mehrheit." "Dann", sagt Schulz, würde er dafür auch kämpfen. "Klare Kante", fordert Schulz von Merkel gegenüber Erdogan. "Leisetreterei" nützt nichts, sagt auch Merkel. "Aber Vorsicht", sagt sie: 14 Deutsche sitzen in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. "Wir müssen uns nicht übertreffen, wer nun härter im Wahlkampf ist", sagt Merkel. Und da sagt Schulz dann auch nichts mehr. Kann sich aber freuen, dass sie, als es schon längst um etwas anderes geht, noch hinterherschiebt: "Ich werde mit meinen Kollegen noch einmal reden, ob wir zu einer gemeinsamen Position kommen und diese Beitrittsverhandlungen beenden können."