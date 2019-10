"Was wir hier erleben ist ein doppeltes Spiel von London und vor allem von Boris Johnson", schätzt ZDF-Korrespondent Stefan Leifert die Absichten Londons ein. Er wolle keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass man ernsthaft verhandele und noch in der letzten Minute irgendwie einen Deal erreichen wolle.



Doch derzeit sieht es nicht so aus, als könnte er Wort halten. Wollte Johnson ein Abkommen, müsste er der EU Zugeständnisse machen und würde seine Glaubwürdigkeit bei den Brexit-Hardlinern verspielen.



Auch ein No-Deal-Brexit ist angesichts des Widerstands im Parlament derzeit wohl nicht zu machen. So sei London gleichzeitig schon sehr stark damit beschäftigt, die Schuld für den Fall gescheiterter Brexit-Verhandlungen Brüssel zuzuspielen, erklärt ZDF-Korrespondent Leifert. Ein Angsthasenspiel also: Wer zuerst zuckt, hat verloren. Die EU will sich den Schwarzen Peter aber noch nicht zuschieben lassen.