Der französische Innenminister Christophe Castaner macht "professionelle Randalierer" für die Gewalt verantwortlich. Radikale vom rechten wie linken Spektrum mischten sich unter die Demonstranten: Bei den Kundgebungen wurden viele antikapitalistische Slogans skandiert. Auf viele Gebäude wurde das Akronym ACAB gesprüht (All Cops are Bastards - "alle Bullen sind Schweine"), das häufig von Linksradikalen verwendet wird. Auch die ultrarechten Splittergruppen Action française und Bastion social erklärten, sie hätten sich an den Demonstrationen beteiligt. Bei beiden handelt es sich um neofaschistische Formationen.



AFP-Reporter beobachteten zahlreiche Gewaltbereite, die äußerst versiert darin waren, Barrikaden in Brand zu stecken oder Autos und Motorräder anzuzünden. Zudem gaben sie Demonstranten Anweisungen, wie sie sich etwa beim Einsatz von Tränengas durch die Polizei verhalten sollten.