Da Puigdemont am Sonntag nach seiner Festnahme an der A7 bei Schleswig in die JVA Neumünster gebracht wurde, war das dortige Amtsgericht für die sogenannte Festhalteanordnung zuständig. Puigdemont wurde eröffnet, warum er festgehalten wird. Das Gericht musste prüfen, ob es sich bei der Person tatsächlich um Puigdemont handelt. Theoretisch hat die Möglichkeit bestanden, dass das Amtsgericht entscheidet, Puigdemont auf freien Fuß zu setzen. Es entschied aber, dass er weiter im Gewahrsam in der JVA Neumünster bleibt.