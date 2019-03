Learning by doing: "Der beste Weg, um zu lernen, wie man Falschnachrichten erkennt, ist es, selbst welche zu produzieren", meinen die britischen Forscher. In ihrem Online-Spiel "Bad News" soll der Spieler deshalb in die Rolle eines Erfinders und Verbreiters von Falschnachrichten schlüpfen und die Tricks und Techniken kennen lernen, mit denen Fake News unter die Leute gebracht werden.