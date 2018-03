Sein Programm ist eher wirtschaftsliberal. Weniger Bürokratie, Mindestlohn, Grundsicherung, weniger Regulierung für kleine und mittlere Unternehmen, höhere Steuern für die, die viel haben. "Einen Großteil der Dinge, die ich vorhabe, formuliert Putin auch. Nur setzt er sie nicht um", sagt Nawalny über diesen Teil seiner politischen Absichten. Außenpolitisch sucht er sich offenbar noch. Russland stärken - so wie Putin es will - etwa durch das angekündigte neue Atomwaffenprogramm, das will auch Nawalny. Russland brauche das atomare Gleichgewicht mit den USA und müsse es bewahren und ausbauen, sagt er in einem aktuellen Interview. Und - vielleicht sei es altmodisch, "aber die Gefahr gegenseitiger Zerstörung ist eine Garantie der Sicherheit weltweit". Visionär klingt das nicht gerade.



Nawalny hat aber auch eine rechts-nationalistische Seite, derentwegen er aus seiner ersten politischen Heimat, der Partei "Jabloko", ausgeschlossen wurde. 2008, zum Höhepunkt des Kaukasuskrieges etwa, forderte er eine schärfere Gangart gegen Georgien. Das "Hauptquartier der Nagetiere" müsse mit Marschflugkörpern verwüstet, georgische Staatsbürger aus Russland ausgewiesen werden. Arbeitsmigranten aus Zentralasien sollten nur noch per Visum einreisen dürfen, zersetzende Elemente deportiert werden. Die gesamte nordkaukasische Gesellschaft und ihre Eliten teilen den Wunsch, wie Vieh zu leben. Wir können nicht normal mit diesen Völkern koexistieren, zeigte sich Nawalny überzeugt.