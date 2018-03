heute.de: Warum sind diese Kaderschmieden so wichtig?



Stepan: Sie gewährleisten, dass alle Personen in wichtigen Positionen - sowohl im Partei- wie auch im Staatsapparat - dem gleichen ideologischen Kanon folgen und darauf eingeschworen werden.



heute.de: Kann man nur in der Partei aufsteigen, wenn die Kaderschmieden durchlaufen wurden?



Stepan: Die meisten absolvieren lediglich eine Fort- oder Weiterbildung und sehen es als notwendige Pflicht in regelmäßigen Abständen, zumeist einmal im Jahr, Kurse in politischer Ideologie zu besuchen. Andere absolvieren ihr komplettes Studium an solchen Parteihochschulen. Xi hingegen gehört zu denjenigen, die an renommierten chinesischen Universitäten seine Abschlüsse gemacht haben. Er hat neben seiner Tätigkeit als Beamter 2002 ein Jurastudium abgeschlossen, ebenfalls an der Tsinghua-Universität.