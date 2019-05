Eine Adresse in der Münchner Innenstadt, ein gesichtsloses Bürohaus, an der Fassade eine Werbung für Glücksspiel. Hier hat eine Detektei ihren Sitz, deren Geschäftsführer einer der gesuchtesten Männer dieser Tage sein dürfe: Julian H., geboren 1980, gemeldet in Österreich - derzeit nicht aufzufinden. Der Detektiv und seine Firma sollen im Sommer 2017 in Ibiza das Video produziert haben, das den späteren Vizekanzler Österreichs Heinz-Christian Strache (FPÖ) zeigt, im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Investorin. Sie reden über mögliche Staatsaufträge im Gegenzug für verdeckte Wahlhilfe und wie am besten auf österreichische Medien Einfluss genommen werden könnte. Als "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" Auszüge aus dem Video veröffentlichen, ist das das Ende der rechtskonservativen Regierung in Österreich. Der Ex-Vizekanzler Österreichs hat heute in einem bei Facebook veröffentlichten Video bekanntgegeben, dass er Anzeige erstattet habe gegen drei Personen. Darunter ist nach Angaben von Straches Anwalt ein Detektiv mit Namen Julian H.