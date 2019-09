Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der Oppositionsführer, der in einem pompösen Herrenhaus aufwuchs, ist vom linken Flügel der Labour-Partei und genießt an der Basis großen Rückhalt. Er war zeitlebens kein großer EU-Fan, hat sich aber unter dem Druck gemäßigterer Kräfte durchgerungen, ein neues Referendum zu verlangen. Zunächst will er aber einen No-Deal-Brexit verhindern. Mit Rebellen unter den Konservativen hofft er auf eine Mehrheit für ein Gesetz, um der Regierung einen EU-Austritt ohne Vertrag zu verbieten. Plan B: ein Misstrauensvotum. Gewinnt er, will er Übergangspremier werden und Neuwahlen ausrufen.



Corbyns Markenzeichen: fotografiert gerne Kanaldeckel.