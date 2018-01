Dahinter steht die Bürgerinitiative "Barcelona is not Catalonia", als Antwort auf Puigdemonts Schlagwort "Catalonia is not Spain". Und wenn aus Spaß Ernst würde? In Barcelona und Tarragona gewannen die Unabhängigkeitsgegner um die 60 Prozent der Stimmen. Auf der Plattform werden die Bürger Tabarnias als "zweisprachig, kosmopolitisch, wohlhabend, meist nicht separatistisch und aufgeschlossen" beschrieben.