Sebastian Kurz steht vor dem Denkmal «im Tal der Gemeinden». Quelle: Robert Jaeger/APA/dpa

Mit dem Amtsantritt der rechtskonservativen Regierung in Österreich machte Israel seine Haltung klar: Es werde keine Zusammenarbeit mit den Ministern der rechten Partei FPÖ geben, mit der Kurz in einer Koalition regiert. "Die israelisch-österreichischen Beziehungen sind in einer sehr unbequemen Ecke gelandet", sagt Adi Kantor vom Institut für nationale Sicherheitsstudien.



Nun versucht Kurz bei seinem dreitägigen Besuch in Israel, die Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder zu entspannen.