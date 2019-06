Mallorca ruft am Gepäckband zum Wassersparen auf.

Quelle: ---/CAIB/dpa

Die Regierung der Balearen sorgt sich um den Wasserverbrauch in den Sommermonaten und ruft jetzt in einer Videokampagne zum sorgsamen Umgang mit dem knappen Gut auf. Der zweiminütige, auch auf Deutsch verfügbare Film mit dem Titel "Kann ein Koffer zum Nachdenken anregen?" wurde am Gepäckband des Flughafens von Palma gedreht.



Auf Mallorca, Ibiza und Co. ist Wasser ein sehr kostbares Gut; gerade in den Sommermonaten, wenn sich die Bevölkerung wegen des Touristenansturms quasi verdoppelt.