Kanzlerin Merkel und Israels Ministerpräsident Netanjahu. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besucht am Montag Berlin. Im Rahmen einer Europa-Reise trifft Netanjahu Bundeskanzlerin Angela Merkel und später in Paris auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Danach ist ein Termin mit der britischen Premierministerin Theresa May in London geplant.



Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte des Atomabkommen mit Iran stehen. Netanjahu ist einer der schärfsten Kritiker des Abkommens, während Deutschland daran festhalten will.