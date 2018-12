Die Ministergruppe unterbreitet ihre Vorschläge.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Bundesregierung will das umstrittene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche beibehalten, jedoch ergänzen. Unter anderem solle rechtlich ausformuliert werden, dass und wie Ärzte und Krankenhäuser informieren können, dass sie Abtreibungen durchführen, so die zuständigen Minister.



"Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch darf es jedoch auch in Zukunft nicht geben", betonte Kanzleramtschef Helge Braun. Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD müssen den Vorschlägen allerdings noch zustimmen.