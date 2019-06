Im ersten Prozess seit der Neuregelung waren am Freitag zwei Gynäkologinnen wegen unzulässiger Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu jeweils 2.000 Euro Strafe verurteilt worden. Auf der Internetseite ihrer Gemeinschaftspraxis hätten sie darauf hingewiesen, dass zu den Leistungen einer der beiden Ärztinnen auch ein "medikamentöser, narkosefreier" Abbruch gehöre, so die Begründung des Amtsgerichts Tiergarten. Bis vor kurzem hatten sie auch angeführt, dass dies "in geschützter Atmosphäre" erfolge. "Das ist ein Gesetzesverstoß." Allerdings halte sie diesen für "nicht sehr strafwürdig", sagte die Richterin.