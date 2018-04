Kinder lesen im Leseclub Quelle: Oliver Berg/dpa

In digitalen Zeiten sollen Hunderte neue Leseclubs bei Kindern wieder mehr Interesse für das gedruckte Buch wecken. Zusätzlich zu derzeit bundesweit gut 400 Leseclubs will die Stiftung Lesen in den kommenden Jahren weitere 265 Clubs einrichten.



Mit dem außerschulischen Angebot erreiche man vor allem Kinder, die sonst gar nicht oder kaum in ihrer Freizeit zum Buch greifen, wie ein Sprecher der Stiftung sagte. Lesekompetenz sei grundlegend für schulischen und beruflichen Erfolg.