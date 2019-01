US-Präsident Donald Trump hat in einer Fernsehansprache an die Nation eindringlich für die Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben. Dabei zeichnete er das Bild einer Krise. "An unserer Südgrenze gibt es eine wachsende humanitäre und Sicherheitskrise", sagte er.



Trump forderte die Demokraten auf, ihre Blockade der Finanzierung der Mauer zu beenden. Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte sei nur darauf zurückzuführen, dass die Demokraten "Grenzsicherheit nicht finanzieren wollen".