Alexander Nouri, Trainer von Werder Bremen Quelle: dpa

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat nach dem 0:3 gegen den FC Augsburg ein Bekenntnis zu Trainer Alexander Nouri vermieden. "Ich kann und möchte keine Jobgarantie so kurz nach dem Spiel geben", sagte Baumann. Eine Entscheidung könnte am Montag fallen.



"Wenn wir der Überzeugung sind, dass Alex nicht mehr die beste Lösung ist und ein anderer Trainer die schwierige Situation besser lösen kann, haben wir die Verantwortung für den Verein, solche Entscheidungen auch zu treffen", so Baumann weiter. Er nannte das Auftreten seiner Mannschaft "desolat" und sprach von einem Einstellungsproblem.