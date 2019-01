Der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" (engl. "Never Look Away") hat es für Deutschland ins Oscar-Rennen geschafft. Das Künstlerdrama von Florian Henckel von Donnersmarck ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film", wie die Oscar-Akademie am Dienstag bekanntgab. Weitere nominierte Filme dieser Sparte sind "Roma" (Mexiko) und "Cold War" (Polen). Zudem erhielt der US-amerikanische Kameramann Caleb Deschanel für "Werk ohne Autor" seine sechste Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Kamera.