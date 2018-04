Die Sanierungsverhandlungen für die deutschen Opel-Werke laufen. Quelle: Boris Roessler/dpa

Der Konflikt um die Sanierung der Opel-Werke schwelt weiter. Die Politik drängt auf den Erhalt großer Unternehmensteile. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte den französischen Mutterkonzern PSA zur langfristigen Sicherung der Standorte auf und mahnte die Einhaltung von Zusagen an.



Die Bundesregierung lege Wert darauf, dass Forschung und Entwicklung in Deutschland in einem "nennenswerten Umfang" stattfinden, sagte er. Bei Opel finden derzeit Sanierungsverhandlungen statt.