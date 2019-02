Bis das Dublin-System repariert ist und die Doppelasylbewerber endlich mehrheitlich in die für sie zuständigen Staaten zurückgebracht werden können, müssen wir selbst handeln. Bundestagsinnenpolitiker Marian Wendt (CDU)

Auch der damalige Innenminister Thomas de Maizière ist nicht eingeladen. "Ich habe mit Annegret Kramp-Karrenbauer über die Veranstaltung geredet. Aber ich werde nicht dabei sein", sagte er der "Bild am Sonntag". In seinem am Montag erscheinenden Buch mit dem Titel "Regieren" verteidigt er sein Handeln in der Flüchtlingskrise 2015 und die Entscheidung, die Grenzen nicht zu schließen. Den Vorwurf des damaligen CSU-Chefs und heutigen Innenministers Horst Seehofer (CSU), die offenen Grenzen stellten eine "Herrschaft des Unrechts" dar, kritisiert er darin als "ehrabschneidend".



Der Bundestagsinnenpolitiker Marian Wendt (CDU) forderte, Asylbewerber mit einem laufenden Antrag in anderen EU-Ländern an den Grenzen abzuweisen. "Bis das Dublin-System repariert ist und die Doppelasylbewerber endlich mehrheitlich in die für sie zuständigen Staaten zurückgebracht werden können, müssen wir selbst handeln", erklärte er in der "Welt am Sonntag". Ex-Innenausschuss-Chef Wolfgang Bosbach (CDU) sagte dem Blatt, dies solle "wenigstens wieder bei solchen Asylbewerbern möglich sein, die weder einen Pass, noch irgendein anderes Identitätsdokument mitbringen".