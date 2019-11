Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundestag.

Quelle: Sven Braun/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat für eine breite Debatte über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht geworben. "Für mich ist es auch ein zutiefst bürgerlicher Gedanke, seinem Land und der Gesellschaft etwas zurückgeben zu wollen", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



In der CDU-Zentrale befassen sich heute Experten in einem sogenannten Werkstattgespräch mit einem solchen einjährigen Dienst für Jugendliche nach ihrer Schulzeit in einem gesellschaftlich relevanten, gemeinnützigen Bereich.