heute.de: Warum nicht?



Schneyder: Allein schon Kanzler Sebastian Kurz. Alle deutschen Talkshows reißen sich um ihn. Für mich ist er aber eine Nichtigkeit. In mir sträubt sich alles, ihn zu analysieren. Ich leiste mir den Luxus, zu warten, bis diese Erscheinung wieder verschwindet. Nach den Gesetzen der österreichischen Politik wird er früher oder später von den eigenen Leuten demontiert werden.



heute.de: Die Umfragewerte sind aber selbst für österreichische Verhältnisse ganz gut.



Schneyder: Trotzdem ist die Koalition im Grunde unmöglich. Der Kern der ÖVP, also der österreichischen CDU, hat mit dem Kern der FPÖ nichts zu tun. Durch beide Parteien gehen auch intern große Risse. Ein ÖVP-Teil sagt: "Wir müssen raus aus der Koalition, die FPÖ ist für uns kein seriöser Partner." Der andere Teil sagt: "Nur so sind wir an der Regierung." Der soziale Flügel der SPÖ-Wähler wird sich zunehmend geprellt fühlen durch die Maßnahmen der Regierung. Ich bin einer der wenigen, der dieser Koalition kein langes Leben prophezeit.