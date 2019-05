Niederösterreich plant «Zehn Gebote der Zuwanderung». Archivbild

Das österreichische Bundesland Niederösterreich will der "Welt" zufolge Personen aus Drittstaaten in sogenannten Wertekursen einen Kanon von Verhaltensvorschriften vermitteln. Diese würden offiziell als die "Zehn Gebote der Zuwanderung" bezeichnet, berichtet die Zeitung.



Die Betroffenen sollen die Gebote unterschreiben. Laut Bericht beinhalten die Gebote etwa die Aufforderungen, Gesetze zu befolgen, Deutsch zu lernen und die Erziehung der Kinder an "österreichischen Werten" zu orientieren.