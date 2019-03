Eine Chanel-Handtasche von Romy Schneider.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Eine Kommode, ein Schminktisch und Handtaschen - etwa 50 Gegenstände aus dem Besitz der Schauspielerin Romy Schneider (1938-1982) werden in Landshut versteigert. Das Auktionshaus Ruef verkauft die Objekte am 30. März. Sie stammen aus dem Elternhaus Schneiders in der Nähe von Berchtesgaden.



Eine Erbengemeinschaft, die anonym bleiben wolle, habe ihm die Sammlung zur Versteigerung anvertraut. Zwischen dem 22. und dem 27. März können sich Interessenten die Gegenstände im Auktionshaus ansehen.