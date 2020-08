Eine Mücke auf einem Arm.

Wer von Mücken gestochen wird, riskiert zunehmend eine Ansteckung mit gefährlichen Krankheiten. Zu dieser Einschätzung kommt Doreen Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg bei Berlin.



Seit 2019 sei klar, dass nicht nur eingewanderte exotische Mückenarten Erreger wie Zika-, Dengue- oder Chikungunya-Virus übertragen. Auch heimische Stechmücken seien vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) als Überträger des West-Nil-Virus identifiziert worden, so Werner.