Die Zahl der Infizierten könnte weitaus höher liegen. Quelle: Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

In Griechenland steigt die Zahl der am West-Nil-Fieber erkrankten und gestorbenen Menschen weiter. Nach neuen Angaben starben in diesem Jahr bereits 31 Menschen an den Folgen der Virus-Erkrankung. Dies teilte die zuständige Behörde des Gesundheitsministeriums mit. 240 weitere Infektionen wurden erfasst.



Die Zahl der Infizierten dürfte weitaus höher liegen: Die meisten Erkrankten weisen harmlose Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen auf. Das Virus wird hauptsächlich von Mücken übertragen.