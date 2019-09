Soldaten in Gambia. Archivbild

Die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) wollen den Kampf gegen Dschihadisten massiv verstärken. Auf einem Sondergipfel zur Sicherheit in der Region verabschiedeten sie in Burkina Faso einen Aktionsplan im Umfang von einer Milliarde Dollar.



Damit solle der "Kampf gegen den Terrorismus" in der Region von 2020 bis 2024 unterstützt werden, kündigte Nigers Präsident Mahamadou Issoufou in Ouagadougou an. Die Milliarden-Summe soll von den 15 Ecowas-Staaten in einen gemeinsamen Fonds eingezahlt werden.