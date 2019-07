Kanzlerin Merkel beim Westbalkan-Gipfel.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kanzlerin Angela Merkel ist beim Westbalkan-Gipfel in Polen eingetroffen. Sie wurde in Posen vom polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki begrüßt. Polen ist in diesem Jahr Ausrichter des Spitzentreffens, bei dem Regierungschefs mehrerer EU-Staaten mit Spitzenpolitikern des Westbalkans zusammenkommen und über eine engere Zusammenarbeit in der Region sprechen.



Das 2014 von Deutschland initiierte Format soll die Balkanländer auf ihrem Weg zu einer möglichen EU-Mitgliedschaft unterstützen.