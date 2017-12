Im Jahr 2017 leben die Ethnien getrennt nebeneinander her. Schuld daran ist auch der mühsam errungene Friedensvertrag von Dayton, der Bosnien-Herzegowina aufgeteilt hat: in einen serbischen, kroatischen und einen bosniakischen Teil - mit jeweils eigener Verwaltung. Die Trennung der Ethnien beginnt schon in der Kindheit: Serben, Kroaten und Bosniaken besuchen getrennte Schulen, mit unterschiedlichen Lehrern und verschiedenen Schulbüchern, die die Geschichte je nach ethnischer Zugehörigkeit auslegen. Der Nationalismus blüht, in jedem Landesteil. Und statt sich auszusöhnen, wächst der Hass wieder.