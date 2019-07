Am Donnerstag beginnt im polnischen Posen die Westbalkankonferenz - am Freitag dann das Gipfeltreffen von einigen EU-Staats- und Regierungschefs, dazu reist auch die deutsche Kanzlerin an. Es könne einem nicht egal sein, es ginge um die Sicherheit in der Nachbarschaft - so hat es Außenminister Heiko Maas im April in Warschau bei der Vorbereitung des Gipfels in Posen formuliert.