Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Israel will umgerechnet gut zehn Millionen Euro in die Sicherheit seiner Siedlungen im Westjordanland investieren. Das kündigte der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanjahu bei einer Kabinettssitzung an.



Der Inlandsgeheimdienst Schin Bet habe zahlreiche Anschläge von Palästinensern im Westjordanland verhindert. "Wir werden den Terror weiter bekämpfen, sie können uns nicht von hier vertreiben, dies ist unser Land", sagte der 70-Jährige, der wegen einer Korruptionsanklage unter Druck steht.